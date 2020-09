Kendall Jenner uyuşturucu bağımlısı olduğunu itiraf etti! DÜnyaca ünlü manken Kendal Jenner, canlı yayında şoke eden bir itirafta bulundu. 'Keeping Up with the Kardashians' programıyla hayatlarını göz önünde yaşayan Kardashian- Jenner ailesinin en gizemli üyesi Kendall, uyuşturucu bağımlısı olduğunu itiraf etti.

1 15 Ablalarının aksine özel yaşamını daha dikkatli yaşamaya çalışan ailenin en gizemli üyesi Kendall Jenner yaptığı itirafla tüm gözleri üzerine çekti.