Kendi boğazını kesip, pencereden atladı! Kan donduran olay Denizli'de gerçekleşti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Ali İ., bıçakla kendi boğazını kesip 2'nci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Ağır yaralanan Ali İ. hastanede tedaviye alındı.
Olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, saat 14.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2377 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü bilinen Ali İ. (20), bıçakla önce kendi boğazını kesti sonra ikinci kattaki evlerinin penceresinden kendini attı.
Çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Ali İ., ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali İ.'nin yakınları, olaydan haberdar olunca evin önünde sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.
Tedaviye alınan Ali İ.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.