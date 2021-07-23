23 Temmuz 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?23 Temmuz 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçlarıMilli Piyango çekiliş sonuçları 23 Temmuz 2021 Cuma | Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 2021 | Sıralı tam listeTiyatro sanatçısı Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandıKendi boğazını kesip, pencereden atladı! Kan donduran olay Denizli'de gerçekleştiYılmaz Kunt ve Sevda Erginci evleniyor! Bodrum'da görüntülendilerYılmaz Kunt kimdir? Nereli, kaç yaşında? | Yılmaz Kunt sevgilisi kim?Erzurum Kongresi alınan kararlar | Erzurum Kongresi görselleri, fotoğrafları| Erzurum Kongresi Atatürk sözleriBerdan Mardini'den eski eşi hakkında hayrete düşüren sözler: "Şeref yoksunu insanları hayatımdan çıkarttım"Milli iradenin dünyaya ilan edildiği mücadele: Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kendi boğazını kesip, pencereden atladı! Kan donduran olay Denizli'de gerçekleşti

Kendi boğazını kesip, pencereden atladı! Kan donduran olay Denizli'de gerçekleşti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Ali İ., bıçakla kendi boğazını kesip 2'nci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Ağır yaralanan Ali İ. hastanede tedaviye alındı.

Kendi boğazını kesip, pencereden atladı! Kan donduran olay Denizli'de gerçekleşti

Olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, saat 14.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2377 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü bilinen Ali İ. (20), bıçakla önce kendi boğazını kesti sonra ikinci kattaki evlerinin penceresinden kendini attı.

Kendi boğazını kesip, pencereden atladı! Kan donduran olay Denizli'de gerçekleşti

Çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Ali İ., ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali İ.'nin yakınları, olaydan haberdar olunca evin önünde sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.

Kendi boğazını kesip, pencereden atladı! Kan donduran olay Denizli'de gerçekleşti

Tedaviye alınan Ali İ.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT