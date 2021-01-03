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  3. Kendine doğru koşan anne köpeği rambo bıçağıyla delik deşik etti!

Kendine doğru koşan anne köpeği rambo bıçağıyla delik deşik etti!

Ankara'da köpeği ile beraber bakkala giden bir kişi, sokak köpeklerinin bir anda üzerine doğru gelmesi sonucu paniğe kapılarak yanındaki rambo bıçağı ile anne olduğu bilinen bir köpeği bıçakladı. Köpek mahalleli tarafından veterinere götürülüp tedavi altına alınırken o anlarda bir vatandaşın kamerasına böyle yansıdı.

Kendine doğru koşan anne köpeği rambo bıçağıyla delik deşik etti!

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir şahıs, üzerine gelen köpeklerden birini yanında taşıdığı rambo bıçağıyla bıçakladı. çevredekilerin müdahalesi ile köpek veterinere götürülürken o anlar anbean kameraya böyle kaydedildi.

Çubuk'ta meydana gelen olayda köpeği ile bakkala giden bir kişiye üzerine havlayarak koşan sokak köpeğini rambo bıçağı ile sırtından yaraladı. Yaralanan köpeğin başında yavruları bekledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kendine doğru koşan anne köpeği rambo bıçağıyla delik deşik etti!

BAKKALA GİDİYORDU

Olay, saat 16.00 sıralarında Çubuk ilçesi İkipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hobi bahçesinde yaşayan H.İ.L., bakkala gitmek için kangal köpeği ile beraber yola çıktı. H.İ.L., bakkalın yakınına geldiğinde sokak köpekleri, havlayarak üzerine koşmaya başladı.

Kendine doğru koşan anne köpeği rambo bıçağıyla delik deşik etti!

YAVRULARI BAŞINDAN AYRILMADI

Paniğe kapılan H.İ.L., yanındaki rambo bıçağını köpeklere savurdu. Köpeklerden biri sırtına gelen bıçak darbeleriyle yaralanırken, yavruları başından ayrılmadı. Olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
 

AMELİYAT 4 SAAT SÜRDÜ

Olayın ardından yaralanan köpeği gören mahalle sakinleri, veteriner hekime haber verdi. Kliniğe kaldırılan köpek, yaklaşık 4 saat ameliyat edildi. Köpek bir hayvansever evine götürdü.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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