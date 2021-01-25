Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda çıplak halde dolaştı

Kan donduran olay Ukrayna'nın Odessa kentinde yaşandı. Dmitry Ponomarenko adındaki kişiyi çıplak halde ve elinde kesik baş ile yürürken görenler hemen polisi aradı. Polislerin gelmesi üzerine karakola götürülen Dmitry'in evi tespit edildikten sonra içeri giren ekipler vahşetle karşılaştı.

PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Ekipler, Dmitry'nin babasının cansız bedenin yanında 32 yaşındaki aile dostları Aleksandr Demchenko'ya ait olduğu belirtilen parçalanmış bir ceset daha buldu.

BİR GÜN ÖNCE İŞİNDEN KOVULMUŞ

Polis merkezine götürülen cani adam, cinayeti neden işledin sorusu üzerine "Öldürmek zorundaydım. Ben ibadet edilmeyen bir tanrıyım" diye cevap verdi. Verilen bir ifadeye göre, Dmitry'nin uyuşturucu etkisi altında olduğu ve uygunsuz davranışlar nedeniyle olaydan bir gün önce işinden kovulduğu belirtildi.

ÇİFTE CİNAYETTEN YARGILANIYOR

Tutuklanan cani adamın, çifte cinayetten suçlu bulunması halinde 15 yıl hapis cezası alacağı belirtiliyor.