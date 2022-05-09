Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş poz

Ünlü avukat Bilge Öztürk, Tarkan'la yaşadığı ilişki sonrası magazin gündeminde yer alıyordu.

Bilge Öztürk bir süre önce de kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşamaya başladı

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle sosyal medyadan gelen yorumlara, "Üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyum." şeklinde konuşmuştu.

Bennu Gerede'de oğlu ile birliktelik yaşayan Bilge Öztürk için, "Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp olağanüstü bir birliktelik yaşamları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilgeciğim. Çok ve çok." şeklinde açıklama yapmıştı.

Çift kısa bir sürede instagram hesaplarından paylaştığı fotoğraf ile sosyal medyanın gündeminde.