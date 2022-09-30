Kendisini 'şifacı' olarak tanıtan adamdan çirkin hareketler! Zihinsel engelli kıza tacizde bulundu!

Tunceli'de 69 yaşındaki, 19 yaşındaki zihinsel engelli kıza kendisini şifacı olarak tanıtarak cinsel tacizde bulundu.

Rukiye Karapunar
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Tunceli'de, kendisini, 'şifacı' olarak tanıtan Hasan Vural (69) parka elinde bulunan kitaplar ile 19 yaşındaki kıza hiç utanmadan cinsel tacizde bulundu. Kıza bir şeyler okuyarak elleriyle de temasta bulunan yaşlı adamın her hareketi kamera ile kayıt altına alındı.

Kendisini 'şifacı' olarak tanıtan adamdan çirkin hareketler! Zihinsel engelli kıza tacizde bulundu!

NAZAR OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Kendisini çevresine "Ben öldüm, geri döndüm, sürekli uçuyorum ve insanların üstündeki nazarı çıkarıyorum, şifacıyım" diye tanıtan Hasan Vural, bankta oturan bir kızın yanına oturup "Sende nazar var, ben çıkarayım" diyerek tanıtan Hasan Vural, kızın yüzüne bir şeyler okuduktan sonra sırtına, beline ve boynuna dokunarak tacizde bulundu.

Kendisini 'şifacı' olarak tanıtan adamdan çirkin hareketler! Zihinsel engelli kıza tacizde bulundu!

CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Zihinsel engelli genç kıza yaptığı tacizi çevredeki vatandaşlar kamera ile kayıt altına aldılar. Görüntülerin kısa bir süre sonra yayılması ile genç kızın ailesi İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip Vural'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vural, çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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