Kenya'da otelde patlama meydana geldi

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, başkentin Westland bölgesinde "DusitD2” adlı lüks otelin yakınında meydana gelen patlamanın ardından çatışma çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otelde park halinde olan araçlardan bazılarının yandığı görülüyor.

Çatışmanın devam ettiği ve polisin olay yerini güvenlik kordonuna aldığı kaydedildi.

Saldırıyı Eş Şebab terör örgütü üstlendi. Reuters'a konuşan terör sözcüsü, saldırganların eylemlerine devam ettiğini vurguladı.

Özellikle Somali'de etkili olan terör örgütü, 2013 yılında Westgate alışveriş merkezine saldırmış, dört gün süren katliamda 72 insan hayatını kaybetmişti. 2015'te ise bu kez Somali sınırındaki Garissa Üniversitesi hedef alındı ve teröristler 148 insanı öldürdü.Ülkedeki en kanlı saldırının tarihi ise, 1998. El Kaide terör örgütünün Nairobi'deki ABD Büyükelçiliği'ne bomba yüklü araçla düzenlediği saldırı 224 kişinin ölümüne yol açtı, şehri cehenneme çeviren patlamada binlerce insan da yaralandı.