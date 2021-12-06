Kenya'da yolcu otobüsü nehre düştü: 31 kişi öldü

Edinilen bilgilere göre olay 4 Aralık'ta Kitui eyaletinde meydana geldi. Düğüne gitmek üzere yola çıkan otobüs köprüden geçmeye çalıştığı sırada nehre düştü.

Konuya ilişkin olarak, açıklama yapan Kitui Valisi Charity Ngilu, kaza sonrası devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda 31 kişinin cansız bedenini ulaşıldığının bilgisini verdi.

"ÇOK CAN KAYBETTİK"

Ngilu, kaza sonrası 12 kişinin güvenli yerlere kaçmaya başardığını belirterek," Gerçekten çok ama çok üzücü. Çok can kaybettik." diye konuştu.

Ngilu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.