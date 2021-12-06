Fulya Öztürk bugün programda neden yok? Fulya ile umudun olsun Fulya neden yok, nerede?Van'da deprem mi oldu 6 Aralık Pazartesi? Van neden sallandı 6 Aralık Pazartesi?Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in elleri neden hep kırmızı?ATV Müge Anlı izle bugün 6 Aralık 2021 Pazartesi| Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı, tek parça izle YouTubeSadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen Altın Kelebek Ödül Töreni'ne sarhoş mu geldi? Cesur kıyafeti ve sözleriyle geceye damga vurdu! "Bunu tutuyorum çünkü elimde"Baht oyunu hem kariyerde hem aşkta bahtlarını açtı! Pantene Altın Kelebek ödüllerinde Aytaç Şaşmaz'ın centilmenliği hayranlarını mest etti! Cemre Baysel'e aşk dolu bakışları geceye damgasını vurdu!Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali Başladı! Yeşilçam efsanelerinin de yer aldığı festivalde Ahmet Cin: "Gençlere kültürümüzü özümsetip, geleceğe birlikte adım atmalıyız"Bu zam olursa milyonlar rahatlayacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin 4 bin TL'nin altında olmamasını istediVitor Pereira yeniden 3'lü sisteme döndü, takım şov yaptı!Osman Arpacıoğlu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Kenya'da yolcu otobüsü nehre düştü: 31 kişi öldü

Kenya'da yolcu otobüsü nehre düştü: 31 kişi öldü

Kenya'nın Kitui eyaletinde köprüden geçmeye çalışırken otobüsün nehre düşmesi sonucu 31 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'da yolcu otobüsü nehre düştü: 31 kişi öldü

Edinilen bilgilere göre olay 4 Aralık'ta Kitui eyaletinde meydana geldi. Düğüne gitmek üzere yola çıkan otobüs köprüden geçmeye çalıştığı sırada nehre düştü. 

Konuya ilişkin olarak, açıklama yapan Kitui Valisi Charity Ngilu, kaza sonrası devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda 31 kişinin cansız bedenini ulaşıldığının bilgisini verdi. 

Kenya'da yolcu otobüsü nehre düştü: 31 kişi öldü

"ÇOK CAN KAYBETTİK"

Ngilu, kaza sonrası 12 kişinin güvenli yerlere kaçmaya başardığını belirterek," Gerçekten çok ama çok üzücü. Çok can kaybettik." diye konuştu. 

Ngilu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Kenya'da yolcu otobüsü nehre düştü: 31 kişi öldü

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT