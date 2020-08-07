Sen Çal Kapımı dizisinde birlikte rol alan yakışıklı oyuncu Kerem Bursin ve Hande Erçel'in aralarında çıkan aşk iddialarına Kerem Bursin'den açıklama geldi. Bursin, dizideki öpüşme sahnesinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in aşkının bittiği iddiasına da ilk kez yanıt verdi.

"HİÇ PROFESYONEL DEĞİL"

Set görüntülerinin bir çalışan tarafından dışarıya çıkarılmasını doğru bulmadığını dile getiren Bursin: “Maalesef öyle bir şey oldu. İşimiz gereği yapmamız gereken birtakım şeyler var, birinin onu öyle çekmesi hiç profesyonel değil” dedi.

"İŞİMİZİ YAPIYORUZ"

“Çok saçma. Bununla alakalı bir şey demem yanlış. Şundan eminim Murat da profesyonel bir sanatçı, dediğim gibi işimizi yapıyoruz. Meyve ile sebzeyi karıştırmamak gerek.”

"ŞU AN BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN İŞ"

Demet Özdemir’le de adı aşk dedikodularına karışan Bürsin, muhabirlerin bu konuyla ilgili sorularını “Aylar öncesine gidiyorsunuz, o dedikodu devam mı ediyor? Şu an benim için en önemli şey iş, iş konuşalım” diyerek geçiştirdi.

Oyuncu, “Kalbiniz şu an boş mu” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Dediğim gibi kalbim şu an işe ve aileme açık. Aşk yok.”