Kerem Bürsin'den yeni dizisini eleştirenlere cevap: Önce izlesinler

Yeni sezonda Hande Erçel ile aynı dizide rol alacak olan Kerem Bürsin dizide zengin bir erkek ve üniversite öğrencisi olan aynı zamanda çiçekçilik yapan bir hikayeyi konu alan dizi başlamadan eleştirilmişti. Kerem Bürsin ise eleştirilere "insanlar izlesin ondan sonra eleştirsinler." dedi.

"ÖNCE İZLESİNLER SONRA ELEŞTİRSİNLER"

Ünlü oyuncu dizi hakkındaki yapılan eleştirilere cevap verdi; "Provalar güzel geçiyor. Proje ekrana gelsin, insanlar izlesin ondan sonra eleştirsinler. Şu an güzel gidiyor, eğleniyoruz. Hande ile çok iyi anlaştık, güzel bir enerji yakaladık. Sette de çok iyi anlaşacağız diye düşünüyorum. Provalar dışında genelde evdeyiz, ekstra bir şey yapmıyoruz."