Kerem Ökten'den İstanbullulara uyarı: Havalar 3 gün soğuk, sıkı giyinelim

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, İstanbul'da havaların geçtiğimiz haftaya göre daha da soğuyacağını ifade ederek vatandaşları uyardı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kerem Ökten'den İstanbullulara uyarı: Havalar 3 gün soğuk, sıkı giyinelim

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre Türkiye, son zamanlarda sağanak yağış ve soğuk havaların etkisi altına girdi. Hava durumu vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alırken Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbullu vatandaşları uyardı.

Kerem Ökten'den İstanbullulara uyarı: Havalar 3 gün soğuk, sıkı giyinelim

"HAVALAR HER GEÇEN SAAT DAHA DA SOĞUYACAK"

Ökten paylaşımında havaların 3 gün boyunca soğuyacağını ifade ederek şunları yazdı:

"Herkese Günaydın. İstanbul'da havalar her geçen saat daha da soğuyacak. Öğleden sonra soğuma artacak. 3 gün soğuk. Sıkı giyinelim. En soğuk saatler Pazar sabahı..."

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