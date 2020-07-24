Keremcem İran'lı sevgilisiyle yürüyüşte!

Habertürk'te yer habere göre; Keremcem, geçtiğimiz gün bir süredir aşk yaşadığı İranlı sevgilisi Gazal ile Bebek'te kameralara yansıdı. Sevgilisi ile el ele yürüyüş yapan şarkıcı, magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet etti.

Karantina sürecinde evde olduğunu ve kilo aldığına belirten Keremcem, "Pandemi de kilo aldım. Gazel, İran yemekleri yaptı hepsi çok lezzetliydi" diyerek, "Yeni proje için spor yapıyorum. Bakmayın böyle durduğuma göbeğimi içeri çekiyorum" ifadelerini kullandı.

KEREMCEM KİMDİR?

Keremcem Dürük, 28 Aralık 1977 tarihinde, Muğla, Milas'da dünyaya geldi. Keremcem'in sır gibi sakladığı soy adı ise Dürük.Nüfus kayıtlarında 5 Ocak 1978 tarihi yazmaktadır. Beste Adında bir ablası vardır. Babasının adı Cem'dir. Milas Sakarya İlkokulu ve İzmir Özel Fatih Koleji'nde okuduktan sonra lise öğretimi için Muğla Turgut Reis Lisesini tercih etti ve de 1995 yılında buradan mezun oldu. Lise yıllarında gitar ile tanışan genç sanatçı, ilk bestesi olan Elimde Değil'i 1996 yılında tamamladı.2001 yılında Yonca Evcimik'in teşvikiyle İstanbul'a geldi. Yonca Evcimik'in vasıtasıyla Aykut Gürel ile tanıştı.

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü 2003 yılında başarıyla bitirmesinin ardından, 2004 yılında Aykut Gürel ile beraber çalışmaya başlayan genç sanatçı, ilk albümü olan Eylül'ü ise 2005 yılında tamamladı. İremrecords etiketi ile piyasaya sürülen albüm, Pardösü ve Aşk Oyunu gibi hit şarkılar barındırıyordu. Albüm sayesinde genç sanatçı Altın Kelebek ve Popsav yarışmalarından En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülleri kazandı.

2005 yılında tv sektörü ile de tanışan Keremcem, ilk olarak Aslı ile Kerem adlı dizide başrol oynama şansını buldu; bu diziyi bir yıl sonra yayınlanan ve kendisini daha büyük kitlelere tanıtma şansını yakaladığı Aşk Oyunu takip etti. Aynı sene sanatçının ikinci albümü; Seden Gürel'le düet albümleri olan Maia'da 2005 yılında raflarda yerini aldı.2006 yılında ünlü tiyatrocu Haldun Dormen yönetimindeki Broadway'den İstanbul'a adlı müzikalde sahne alan Keremcem, aynı yıl kariyerinin 3. Albümü olan Aşk Bitti'yi tamamladı. Albümde bulunan Aşk Bitti ve Aman Aman adlı şarkılar kısa sürede büyük popülerlik kazandı.

2006 yılında "Çirkin Ördek Yavrusu" animasyon komedisinde bir "ördeği" seslendirmesi bu alandaki ilk deneyimi olduMüzik kariyerine devam ederken sahnelerden de uzak durmayan sanatçı, 2009 yılında dördüncü albümü Dokun'u piyasaya çıkarttı. Albümün açılış parçası Hayallerin Peşinde, 3D animasyon ile gerçek görüntünün bir arada kullanıldığı yeni bir teknikle çekilen klibiyle büyük ilgi gördü. Keremcem bu albümün tanıtımı için Türkiye, Almanya, Kıbrıs ve Azerbaycan'ı kapsayan 170 konserlik bir turneye çıktı.

2009 senesinin Ağustos ayı ortalarında vatani görevini yapmak için orduya alınan genç sanatçı, 323.Kısa Dönem olarak Ocak 2010 tarihinde askerliğini tamamlayarak sahne hayatına dönüş yaptı.16 Mayıs 2014 tarihinde vizyona giren "İksir: Dedemin Sırrı" adlı sinema filminde başrolde olarak Keremcem, Seda Güven, Oğuz Oktay, Cansu Tosun, Bülent Şakrak, Bülent Çolak ile birlikte rol aldı.

13 Kasım 2014 tarihinde oyuncu Seda Güven ile Paris'te evlendi. Çift 9 ay sonra 2015 yılında boşandılar.