Kerimcan Durmaz doğum günü partisi verdi tepkiler peş peşe geldi!

Sosyal medya hesabından yanlışlıkla paylaştığı cinsel organının olduğu videonun ardından 0 ay hapis ve 5 bin lira para cezasına çarptırılan Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz yıl Miami'ye yerleşti.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü fenomen 26. yaş gününü dostlarıyla birlikte kutladı.

Kerimcan Durmaz'ın pandemiye ve İzmir depremine rağmen Miami'de doğum günü partisi düzenlemesi tepki topladı.

Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı partiye Kerimcan Durmaz'ın dansları damga vurdu.

Kerimcan Durmaz'ın yeni tarzı da dikkatlerden kaçmadı.