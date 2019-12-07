Kerimcan Durmaz duvara karşı twerk yaptı

Çektiği uçak videosunun ardından yurt dışına giden ve orada yaşayan Kerimcan Durmaz arkadaşları ile birlikte Los Angeles'ta kalça dansı yaptı.

DANS EDEN KADININ KALÇASINA PARA SIKIŞTIRDI

Bir süre önce YouTube kanalı açarak orada günlük yaşantısını paylaşan DJ Kerimcan Durmaz, dün yayınladığı videosunda Los Angeles macerasını paylaştı. Los Angeles'ın ünlü caddelerinde tur atan ve sonrasında bir mekana giren Durmaz, dans eden bir kadının kalçasına para sıkıştırdı.

SOKAK ORTASINDA KALÇA DANSI YAPTI

Los Angeles caddelerinde herkesle sohbet eden Kerimcan Durmaz, bir ara tanımadığı kadınlarla kalça dansı yaptı. Durmaz, bu danslarını da son videosuyla takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi

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