Kerimcan Durmaz'dan eski dostları Danla Bilic ve Selin Ciğerci hakkında şok sözler!

Uçak skandalı'nın ardından Amerika'ya yerleşen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz YouTube kanalından bir video yayınlayarak eski dostları Danla Biliç ve Selin Ciğerci ile arasının neden açıldığını anlattı.

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın arası bir anda bozulmuştu. Aynı şekilde iki yakın dost olan Danla Biliç ve Durmaz yine sebepsiz bir şekilde küsmüş ve bir araya gelmemek için ellerinden geleni yapmışlardı.

Durmaz, tüm bu merak edilenleri Youtube kanalından yayınladığı video ile yanıtladı.

Kerimcan, "Bir daha asla görüşmeyeceğin birisi var mı?"sorusuna "Selin Ciğerci" yanıtını verdi.

Kerimcan Durmaz, "Sanırım Selin Ciğerci. Bir daha asla görüşmeyi düşünmediğim birisi kendisi. Aklıma direkt o geldi. Nedenini soracak olursanız, ben ona destek verirken; o bana köstek oldu. Bir arkadaşın bir arkadaşa yapmaması gereken şeyler yaptı. O yüzden hayatımdan kalıcı olarak çıktı. Bir daha da asla girmeyecek." sözleriyle Ciğerci'yi sildiğini söyledi.

Kerimcan Durmaz eski dostu Danla Bilic ile ilgili soruya da herkesi şaşırtacak bir yanıt verdi:

"Danla'nın Şevval Şahin'e laf söyleyip ardından video çekmesine ne diyorsun?" sorusuna ise, "Danla bu. Nerede reyting, nerede tık; gider yapışır. Bana daha önce yaptığı gibi...” cevabını verdi...