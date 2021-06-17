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  3. Kerimcan Durmaz'dan olay filtre! 55'lik Armağan Çağlayan baby face oldu

Kerimcan Durmaz'dan olay filtre! 55'lik Armağan Çağlayan baby face oldu

Armağan Çağlayan ile fotoğrafını paylaşan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, paylaştığı fotoğrafa uyguladığı filtre ile olay oldu. Durmaz'ın filtreli hallerine alışkın olan sosyal medya kullanıcıları, Armağan Çağlayan'ın filtreli fotoğrafını görünce adeta şoke oldu. Çağlayan da gündem olması sonrasında fotoğrafa "No filter" notunu düşerek espri yaptı.

Kerimcan Durmaz'dan olay filtre! 55'lik Armağan Çağlayan baby face oldu

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz Armağan Çağlayan'ın sunduğu Gör Beni programına konuk oldu. Program sonrasın çektikleri fotoğrafı paylaşan Kerimcan Durmaz'ın uyguladığı filtre olay oldu. Kerimcan Durmaz'ın pürüzsüz tenine alışkın olay sosyal medya kullanıcıları, Armağan Çağlayan'ı filtreli görünce neye uğradığını şaşırdı. 

Kerimcan Durmazdan olay filtre! 55lik Armağan Çağlayan baby face oldu

ÜNLÜ TELEVİZYONCU BAMBAŞKA BİR İNSANA DÖNÜŞTÜ

Kerimcan Durmaz'ın uyguladığı filtre ile tanınmaz hale gelen Armağan Çağlayan'ın fotoğrafı gündem oldu. Yüzü pürüzsüz hale gelen Çağlayan'ın bebeksi hali ile sosyal medyanın diline düştü. Adeta bambaşka bir insan haline dönüşen Çağlayan'ın yer aldığı fotoğrafa Kerimcan Durmaz 'Harika bir sohbet' notunu düştü.

Kerimcan Durmazdan olay filtre! 55lik Armağan Çağlayan baby face oldu

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Filtreli hali ile gündem olan Çağlayan da konuyu tiye almayı ihmal etmedi. Filtre yüzünden bambaşka bir hale bürünen Armağan Çağlayan ise "No filter" diyerek fotoğrafla dalga geçti.

Kerimcan Durmazdan olay filtre! 55lik Armağan Çağlayan baby face oldu

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