Kermit Erasmus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kermit Erasmus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kermit Erasmus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kermit Erasmus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kermit Erasmus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kermit Erasmus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kermit Erasmus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kermit Erasmus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kermit Erasmus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kermit Erasmus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kermit Erasmus 8 Temmuz 1990 tarihinde Port Elizabeth, Eastern Cape şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Kermit Romeo Erasmus şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kermit Erasmus Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GFA yapmaktadır. Kermit Erasmus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kermit Erasmus'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kermit Erasmus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Erasmus_95

http://instagram.com/erasmus95?igshid=MTA0ZTI1NzA=

Kermit Erasmus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kermit Erasmus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kermit Erasmus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kermit Erasmus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında SuperSport Utd.

1 Temmuz 2008 yılında Feyenoord

1 Temmuz 2009 yılında Excelsior

30 Haziran 2010 yılında Feyenoord

19 Temmuz 2010 yılında SuperSport Utd.

23 Temmuz 2013 yılında Orlando Pirates

28 Ocak 2016 yılında Rennes

20 Ocak 2017 yılında Lens

30 Haziran 2017 yılında Rennes

26 Mart 2018 yılında AFC Eskilstuna

17 Ağustos 2018 yılında Vitória Setúbal

2 Ocak 2019 yılında Cape Town City

5 Ekim 2020 yılında Sundowns

22 Eylül 2022 yılında Orlando Pirates

Kermit Erasmus kimdir

Kermit Erasmus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kermit Erasmus şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rangers FC, Park United, SuperSport United

Kermit Erasmus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Afrika takımında 17 numaralı formasıyla 4 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kermit Erasmus nereli

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