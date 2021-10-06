Kestane Dorusu ne demek, TDK'ya göre Kestane Dorusu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kestane dorusu ne demek? Kestane dorusu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kestane dorusu kelimesi. Peki kestane dorusu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kestane dorusu nedir, kestane dorusu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kestane dorusu kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kestane dorusu kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KESTANE DORUSU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kestane dorusu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kestane dorusu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Açık kahverengi

- Bu renkte olan (at)

