Kevin Danzico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Danzico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Danzico adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Danzico Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Danzico 14 Ağustos 2000 tarihinde Niederkorn şehrinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Danzico Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playersinarms Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kevin Danzico'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Danzico Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Danzico isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Danzico Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Danzico futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında UN Käerjeng 97

1 Temmuz 2019 yılında Differdange 03

Kevin Danzico Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Danzico şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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