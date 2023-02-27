Kevin Sommer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Sommer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Sommer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Sommer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Sommer 8 Kasım 1989 tarihinde Mulhouse şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Sommer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Sommer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Sommer'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Sommer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Sommer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Sommer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Sommer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında R. Strasbourg

1 Temmuz 2010 yılında FC Mulhouse

1 Temmuz 2011 yılında FC Bleid-Gaume

1 Temmuz 2012 yılında Hamm Benfica

1 Temmuz 2013 yılında ASC Biesheim

10 Temmuz 2014 yılında FC Mulhouse

1 Temmuz 2017 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2020 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2021 yılında Jeunesse Esch

Kevin Sommer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Sommer şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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