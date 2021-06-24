Khloe Kardashian- Tristan Thompson ilişkisini partideki 3'lü ilişki bitirdi

NBA'de oynayan basketbolcu Tristan Thompson ve Khloe Kardashian arasında olaylar bitmiyordu. Daha önce de aldatma yüzünden sorunlar yaşayan çiftin arasına bu sefer 3 kadın girdi.

Ortaya atılan bu iddiadan sonra Amerika basını iddiadan birkaç saat sonra çiftin ayrıldığını duyurdu.

ODADAN ÜSTÜ BAŞI DAĞINIK ÇIKTI

Tristan Thompson, katıldığı ev partisinde yer alan bir kişi Thompson'un 3 kadınla birlikte yatak odasına girdiğini ve belli bir zaman sonra saçlarının dağınık olduğunu ve elbiselerinin buruşuk olduğunu belirtti.

KHLOE KARDASHİAN AFFETMEDİ

34 yaşındaki Khloe Kardashian, çocuğunun babası Tristan Thompson'ı bu kez affetmedi. İlişkilerine son noktayı koydu.

Ayrılık haberleri ile ilgili açıklama yapan magazin sitesi Page Six ise çiftin bu aldatmadan önce ilişkilerine son noktayı koyduğunu iddia etti. .