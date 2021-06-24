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  3. Khloe Kardashian- Tristan Thompson ilişkisini partideki 3'lü ilişki bitirdi

Khloe Kardashian- Tristan Thompson ilişkisini partideki 3'lü ilişki bitirdi

Khloe Kardashian, kendisini ikinci kez aldatan çocuğunun babası Tristan Thompson'ı bu seferde katıldığı ev partisinde 3 kadınla bastı.

Khloe Kardashian- Tristan Thompson ilişkisini partideki 3'lü ilişki bitirdi

NBA'de oynayan basketbolcu Tristan Thompson  ve Khloe Kardashian arasında olaylar bitmiyordu. Daha önce de aldatma yüzünden sorunlar yaşayan çiftin arasına bu sefer 3 kadın girdi.

 Ortaya atılan bu iddiadan sonra Amerika basını iddiadan birkaç saat sonra çiftin ayrıldığını duyurdu.

ODADAN ÜSTÜ BAŞI DAĞINIK ÇIKTI

 Tristan Thompson, katıldığı ev partisinde yer alan bir kişi Thompson'un 3 kadınla birlikte yatak odasına girdiğini ve belli bir zaman sonra saçlarının dağınık olduğunu ve elbiselerinin buruşuk olduğunu belirtti.

Khloe Kardashian- Tristan Thompson ilişkisini partideki 3'lü ilişki bitirdi

KHLOE KARDASHİAN AFFETMEDİ 

34 yaşındaki Khloe Kardashian, çocuğunun babası Tristan Thompson'ı bu kez affetmedi. İlişkilerine son noktayı koydu.

Ayrılık haberleri ile ilgili  açıklama yapan magazin sitesi Page Six ise  çiftin bu aldatmadan önce ilişkilerine son noktayı koyduğunu iddia etti. .

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