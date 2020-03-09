Khontkar'ın tepki çeken şarkısı Youtube'dan kaldırıldı

Khontkar'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde çıkarmış olduğu 'Sürtüğe Bak' şarkısıyla büyük tepki topladı.Sosyal medya mecralarında kullanıcıların tepkisini çeken şarkı twitter'da #sürtüğebakkaldırılsın hashtag'iyle tt listesine girdi.Ardından şarkı youtube'dan kaldırıldı.

KLİPTE +18 SAHNELER

Rap müzik dünyasında devam eden rekabete 29 yaşındaki Khontkar lakaplı Onur Dinç, tepki çeken klip ve şarkı sözleriyle rap rekabetine katıldı. Şarkının klibinde +18 sahneler, YouTube Türkiye tarafından cinsellik olarak algılandı. Sonucunda videoyu trendlerden kaldırıp, yetişkin uyarısı verdi.

Binlerce kişi çok kısa bir sürede beğenmeme butonuna basarak tepki gösterirken, YouTube'da böyle bir içeriğin yer almaması için de klibi ve şarkıyı şikayet etti. Twitter'da bir anda şarkı, gündemin en çok konuşulanları arasında birinci sıraya yerleşti.

TEPKİLERE CEVAP VERDİ

Khontkar gelen tepkiler üzerine twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Benim özür mözür dilememi bekleyen bir koyun sürüsü var. Ben ne yaptığımı, nerede durduğumu, neyi savunduğumu çok iyi biliyorum. Yanlış yerde arıyorsunuz. Beni başkalarıyla karıştırmayın. Sanatımın sonuna kadar arkasındayım."

Khontkar'a, Mayıs 2018'de yazdığı şarkı sözleri nedeniyle hapis cezası verilmişti. Bir aydan uzun süre hapiste kalan Khontkar, Temmuz 2018'de şartlı tahliye ile serbest kaldı.

İşte Khontkar'ın rezalet şarkısı 'Sürtüğe Bak'ın sözleri:

Sürtüğe bak

Sürtüğe bak

İstiyor beni

Sürtüğe bak

Sürtüğe bak

Sürtüğe bak

Gözlüyor beni

O sürtüğe bak

Yatağıma yat yat

Şimdi günahlar

Bizimle ah

Sabaha kadar

Karşıdan olmaz yanıma yaklaş

