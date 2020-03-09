Khontkar'ın tepki çeken şarkısı Youtube'dan kaldırıldı
Khontkar'ın "Sürtüğe Bak" şarkısı sosyal medyadan gelen olumsuz tepkiler üzerine Youtube'dan kaldırılırken 300 bine yakın beğenmeme rakamıyla rekor kırdı!
Khontkar'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde çıkarmış olduğu 'Sürtüğe Bak' şarkısıyla büyük tepki topladı.Sosyal medya mecralarında kullanıcıların tepkisini çeken şarkı twitter'da #sürtüğebakkaldırılsın hashtag'iyle tt listesine girdi.Ardından şarkı youtube'dan kaldırıldı.
KLİPTE +18 SAHNELER
Rap müzik dünyasında devam eden rekabete 29 yaşındaki Khontkar lakaplı Onur Dinç, tepki çeken klip ve şarkı sözleriyle rap rekabetine katıldı. Şarkının klibinde +18 sahneler, YouTube Türkiye tarafından cinsellik olarak algılandı. Sonucunda videoyu trendlerden kaldırıp, yetişkin uyarısı verdi.
Binlerce kişi çok kısa bir sürede beğenmeme butonuna basarak tepki gösterirken, YouTube'da böyle bir içeriğin yer almaması için de klibi ve şarkıyı şikayet etti. Twitter'da bir anda şarkı, gündemin en çok konuşulanları arasında birinci sıraya yerleşti.
TEPKİLERE CEVAP VERDİ
Khontkar gelen tepkiler üzerine twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Benim özür mözür dilememi bekleyen bir koyun sürüsü var. Ben ne yaptığımı, nerede durduğumu, neyi savunduğumu çok iyi biliyorum. Yanlış yerde arıyorsunuz. Beni başkalarıyla karıştırmayın. Sanatımın sonuna kadar arkasındayım."
Khontkar'a, Mayıs 2018'de yazdığı şarkı sözleri nedeniyle hapis cezası verilmişti. Bir aydan uzun süre hapiste kalan Khontkar, Temmuz 2018'de şartlı tahliye ile serbest kaldı.
İşte Khontkar'ın rezalet şarkısı 'Sürtüğe Bak'ın sözleri:
Sürtüğe bak
Sürtüğe bak
İstiyor beni
Sürtüğe bak
Sürtüğe bak
Sürtüğe bak
Gözlüyor beni
O sürtüğe bak
Yatağıma yat yat
Şimdi günahlar
Bizimle ah
Sabaha kadar
Karşıdan olmaz yanıma yaklaş
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