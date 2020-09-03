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Khouma Babacar, Alanyaspor'da!

Süper Lig'de transfer sezonu sürerken Alanyaspor, bomba bir transfere imza attı. Sassuolo'da forma giyen Khouma Babacar, kiralık olarak Alanyaspor'da.

Khouma Babacar, Alanyaspor'da!

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları devam ediyor. Transferde adından söz ettirecek bir imza, Alanyaspor'dan geldi. Akdeniz ekibi, Khouma Babacar'ı 1.5 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Khouma Babacar'ın adı daha önce, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük kulüpler anılıyordu. 

Khouma Babacar, Alanyaspor'da!

Geçtiğimiz sezonu oldukça başarılı bir şekilde tamamlayan ve 2020-2021 sezonunda Avrupa Lig'inde yarışacak olan Alanyaspor, Babacar ile kadrosunu oldukça güçlendirmiş oldu. 

Alanyaspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüz, Senegalli santrafor Khouma Babacar'ı İtalya'nın Sassuolo kulübünden satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza dahil etti.

Daha önce Fiorentina ve Lecce'de de forma giyen Babacar, İtalya liginde 166 maçta 39 gol atarak 14 asist yaptı. İtalya Kupası'nda 15 maçta 5 gol ve 3 asisti bulunan Babacar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 18 maça çıkarak 8 gol ve 1 asist kaydetti.

Babacar, Senegal'in A Milli Takımı ve alt yaş milli takımlarında da forma giydi."

Onur Çelik
Spor Editörü


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