Kıbrıs'ta bir askerimiz şehit oldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) askerlik görevini yapan Mutlu Kartiz, çamaşırhanede ayağının kaymasıyla düşerek beyin kanaması geçirdi ve şehit oldu
Şehidin acı haberi Muğla’nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesinde ikamet eden ailesine ulaştı. Acı haberi Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve Muğla Alay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topcu aileye iletti. Acı haberi alan aile yakınlarına sağlık ekipleri müdahale ederken şehidin Ortaköy’deki evine Türk bayrağı çekildi. 23 yaşındaki Kartiz'in çamaşırhanede ayağının kaymasıyla düşerek beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
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