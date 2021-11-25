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Kids in Action Projesi’yle çocuklar spor branşlarını deneyimliyor

Çocuklar spor yaparak harekete geçiyor... Spora teşvik etmesi amacıyla düzenlenen Kids in Action Projesi’yle 3-11 yaş arası çocuklar koordinasyon, jimnastik, basketbol, masa tenisi, voleybol, okçuluk, tekvando, satranç, atletizm ve doğa sporu branşlarını deneyimliyor.

Kids in Action Projesi’yle çocuklar spor branşlarını deneyimliyor

Pendik Belediyesinin ortak olduğu, Avrupa Birliği Eğitim, İşitsel - Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından desteklenen Kids in Action Projesi, 23 Kasım’da başladı.

Proje kapsamında 3-11 yaş arası çocuklar spor yaparak fiziksel hareketliliğin önemini öğreniyor. Çocukların fiziksel gelişimlerini destekleyen etkinlikler yapılırken aynı zamanda ruhsal ve kişilik gelişimi de hedefleniyor.

8 AY BOYUNCA DEVAM EDECEK

İlki Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde düzenlenen etkinliklerde spora teşvik etmek için katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi. 8 ay boyunca devam edecek projede 10 spor etkinliği düzenlenerek çeşitli spor branşları çocuklara tanıtılacak. Branşlar koordinasyon, jimnastik, basketbol, masa tenisi, voleybol, okçuluk, tekvando, satranç, atletizm ve doğa sporundan oluşuyor.

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