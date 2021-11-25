Kids in Action Projesi’yle çocuklar spor branşlarını deneyimliyor

Pendik Belediyesinin ortak olduğu, Avrupa Birliği Eğitim, İşitsel - Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından desteklenen Kids in Action Projesi, 23 Kasım’da başladı.

Proje kapsamında 3-11 yaş arası çocuklar spor yaparak fiziksel hareketliliğin önemini öğreniyor. Çocukların fiziksel gelişimlerini destekleyen etkinlikler yapılırken aynı zamanda ruhsal ve kişilik gelişimi de hedefleniyor.

8 AY BOYUNCA DEVAM EDECEK

İlki Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde düzenlenen etkinliklerde spora teşvik etmek için katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi. 8 ay boyunca devam edecek projede 10 spor etkinliği düzenlenerek çeşitli spor branşları çocuklara tanıtılacak. Branşlar koordinasyon, jimnastik, basketbol, masa tenisi, voleybol, okçuluk, tekvando, satranç, atletizm ve doğa sporundan oluşuyor.