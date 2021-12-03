Kılıçdaroğlu baskın yapar gibi TÜİK'e gitti! Bakan Süleyman Soylu'dan tepki gecikmedi! "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı mekan basmaya gitmez"
Türkiye İstatistik Kurumu'nun Kasım ayı enflasyon verilerini ardından TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kuruma alınmadı. Kılıçdaroğlu'nun kurumu basar gibi gitmesine tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Kasım ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 3,51 artarak yıllık bazda 21,31 oldu. Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu," TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun " ifadelerini kullanarak TÜİK binasına gitti.
KILIÇDAROĞLU İÇERİ ALINMADI
Kuruma baskın yapar gibi giden ve içeri alınmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na daha sonra kurumun önünde basın mensupların açıklama yaptıktan sonra gitti.
Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez ⬇️ pic.twitter.com/DI8N4BtWGh— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 3, 2021
BAKAN SOYLU TEPKİ GÖSTERDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada," Kılıçdaroğlu; Suç ve suç örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir" ifadelerini kullandı.