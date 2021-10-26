Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu mu? 'Tanınmayan biri ve partilerle ilişkisi yok'

Emin Çapa Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığını söylediğini görüşmenin detaylarını sosyal medya üzerinden aktardı. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için düşündüğü kişinin 'liderlerin kafasındaki birçok girdiye yanıt verdiğini' öne süren Çapa, bahsedilen şahsın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmadığını belirtti.

İKİNCİ EKMELETTİN OLABİLİR

Çapa yaptığı paylaşımda bahsedilen adayın Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu tarafından reddedilen bir aday olmadığını ancak ikinci Ekmelettin vakası olarak algılayabileceklerini söylüyor. Meral Akşener'in asıl isteğinin ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığı olduğunu, bu şekilde başbakanlık için pazarlık şansı yakalayabileceğini belirtiyor. Mansur Yavaş'ın değil ancak Ekrem İmamoğlu'nun 'yetkisiz Cumhurbaşkanı' olmak istemediğini kesin olarak bildiğini söyledi.

ARKASINDA PARTİ DESTEĞİ YOK

Bu nedenlerden dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer liderlerle görüşmeye gönderdiği 'arkasında parti desteği bulunmayan' adayı uygun çözüm olarak gördüğünü söyledi ve "Dikkat ederseniz, 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Başbakan gibi yetki kullanabilir' diyor. Buradaki sorun kamuoyu bu adayı kabul eder mi?" cümlesine paylaşımında yer verdi.

ADI HİÇ KONUŞULMADI, KAMUOYU TARAFINDAN BİLİNMİYOR

Belirtilen adayın Ekrem İmamoğlu değil; şu anda hiç konuşulmayan, adı kamuoyu tarafından bilinmeyen ve tanınmayan bir aday olduğunu söyledi. Şahsın partilerle ilişkisi bulunmadığı için tutabileceği düşüncesinde olduklarını belirten Çapa, kendilerinden izin almadan ismi açıklayamayacağını ifade etti.

Çapa sözlerine şöyle devam etti:

"Ama liderlerin kafasındaki birçok girdiye yanıt veriyor. Ama o girdilerin büyük kısım halkın umurunda değil. Seçmen beğenir mi? Ben ciddi bir şok yaşadım. Henüz emin değilim.

Bu isimler gibi tanınan biri değil. Ama söylediğiniz mantığa yakın. Fakat henüz sadece konuşuyorlar. Yani bana söylenen bu."