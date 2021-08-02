Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı olmak için yanıp tutuşuyor: Millet İttifakı derse ki “Siz aday olun”, kabul ederim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun partisinin cumhurbaşkanı adayının Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu, Ankara'da katıldığı bir açılış programında," Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum." sözleriyle belirtmişti.

İYİ PARTİ AKŞENER'İ İSTİYOR

Kulisleri ve Millet İttifakı'nı ısıtan bu gelişme sonrası İYİ Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Meral Akşener olmasını istediklerini belirtmişti. Bir süre gündemden düşen bu konu sonrası Cumhurbaşkanı adayı olacağı kulislerde konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmak istediğini bir kez daha dillendirdi.

"KABUL EDERİM"

Sözcü Gazetesinden Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı içim Mengi'nin "Millet ittifakı karar verirse ben olurum” diyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Elbette, yani Millet İttifakı derse ki “Siz aday olun”, kabul ederim. Çünkü onurlu bir görev cumhurbaşkanlığı ve onurlu görevin çok ötesinde Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getirecek kişi olacak. Hem parlamentodaki ittifaka güven verecek, hem size oy vermeyen vatandaşların da kucaklandığını görecek. Bunu yapmak zorundayız. Bu aşamada tartışmayı kişiler bazına indirgemek doğru değil. Biz önce cumhurbaşkanı nasıl biri olmalı, “nitelikleri” ne olmalı, onu tartışmalıyız."

"BİZ HDP İLE HİÇ İTTİFAK YAPMADIK Kİ"

Kılıçdaroğlu, HDP ile ittifak yapılıp yapılmadığı sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Biz HDP ile hiç ittifak yapmadık ki. Sadece İYİ Parti ve Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yaptık, aynı ittifakla yola devam edeceğiz. Zaten HDP de açıklama yaptı “İttifak gibi bir arayışımız yok” dediler. İktidar bizi farklı bir alanda konuşlandırmak istiyor, bu iftiralar daha önce de atılmıştı ama halk yerel seçimde dersi verdi, “Ben bunlara inanmıyorum” dedi. Bundan sonraki seçimde yine ders verecek."

Kaynak: Bölge Gündem, Sözcü.