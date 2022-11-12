Kılıçdaroğlu, "Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir" diyen Cihan Kolivar'a destek çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında skandal ifadeler kullanması sonrası tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın ailesini telefonla aradı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, geçtiğimiz günlerde Habertürk TV'de Afşin Yurdakul'un sunumuyla ekrana gelen HT360 programında ekmek fiyatları hakkında ifadeler kullanmış akabinde ise söyledikleriyle gündem olmuştu.

Kılıçdaroğlu, Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir diyen Cihan Kolivar'a destek çıktı

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Kolivar, "Ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum. Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir. Bu bilimsel, bir şey konuşuyorum. Ezber konuşmuyorum ben. Türkiye'de ekmek kişi başı tüketim 210 kg. İsveç, Norveç, Danimarka, japonya'da 45-50 kg. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor. " dedi.

Kılıçdaroğlu, Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir diyen Cihan Kolivar'a destek çıktı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu ifadeler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Kolivar'ın emniyetteki işlemleri tamamlanmış, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gönderilmişti.

O SUÇTAN TUTUKLANDI

Sorgulandığı nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Cihan Kolivar'ın tutuklanmasına karar verildi.

Kararda, Kolivar'ın delillerin henüz toplanmamış olması, mevcut delil durumu, atılı suçun niteliği ve öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alınarak "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmasına hükmedildiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu, Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir diyen Cihan Kolivar'a destek çıktı

KILIÇDAROĞLU SELAMLARINI İLETTİ

Tüm bu yaşananların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cihan Kolivar'a destek geldi. CHP'den yapılan açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar'ın oğlu Kerem Kolivar’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ifade ettiği kaydedildi.

CHP'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar'ın oğlu Kerem Kolivar’ı telefonla aradı. Geçmiş olsun dileklerini ifade eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cihan Kolivar’a da selamlarını iletti."

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