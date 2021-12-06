Son dakika | AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan flaş 'asgari ücret' açıklamasıATV canlı yayın Kalp Yarası 23. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izleFOX TV canlı yayın Yasak Elma 123. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izleShow TV canlı yayın Üç Kuruş 6. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izleTRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 5. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izleÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 6 Aralık 2021 Pazar | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranıSüper Lig: Göztepe - Gaziantep FK maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linkiTFF 1. Lig: Menemenspor - Keçiörengücü maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linkiTFF 1. Lig: Ankaragücü - Balıkesirspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiSüper Lig: Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linki
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Kılıçdaroğlu kapak hareketi | Kılıçdaroğlu el hareketi videosu

Kılıçdaroğlu kapak hareketi | Kılıçdaroğlu el hareketi videosu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te bütçe görüşmelerinde konuşma yaptığı sırada yaptığı el hareketi tepki çekti. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu kapak hareketi | Kılıçdaroğlu el hareketi videosu arama motorlarında aratılıyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken davranışına ilişkin detaylar...

2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Meclisten açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ahlaksızlıkta zirve yaptı. Konuşması sırasında hiddetlenip sesini yükselten ve skandal bir el hareketinde bulunan ana muhalefet lideri tepki çekti. Kılıçdaroğlu kapak hareketi | Kılıçdaroğlu el hareketi videosu internet kullanıcıları tarafından arama motorlarında aranıyor. İşte detaylar...

KILIÇDAROĞLU KAPAK HAREKETİ

2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Meclisten açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir siyasetçiye yakışmayan davranışta bulundu. Provokatif konuşmaları sırasında ahlaksız el hareketi yapan Kılıçdaroğlu'nu açıklamaları kadar davranışı da tepki çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsünde yaptığı el hareket tepki çeken Kılıçdaroğlu'na AK Partili vekiller tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemesi beklenirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun el hareketi yaptığı görüntüye yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Meclis’te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!"

Ayıptır! Bütçe görüşmelerinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan skandal hareket

KILIÇDAROĞLU EL HAREKETİ VİDEOSU

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT