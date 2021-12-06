2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Meclisten açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ahlaksızlıkta zirve yaptı. Konuşması sırasında hiddetlenip sesini yükselten ve skandal bir el hareketinde bulunan ana muhalefet lideri tepki çekti. Kılıçdaroğlu kapak hareketi | Kılıçdaroğlu el hareketi videosu internet kullanıcıları tarafından arama motorlarında aranıyor. İşte detaylar...

KILIÇDAROĞLU KAPAK HAREKETİ

2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Meclisten açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir siyasetçiye yakışmayan davranışta bulundu. Provokatif konuşmaları sırasında ahlaksız el hareketi yapan Kılıçdaroğlu'nu açıklamaları kadar davranışı da tepki çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsünde yaptığı el hareket tepki çeken Kılıçdaroğlu'na AK Partili vekiller tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemesi beklenirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun el hareketi yaptığı görüntüye yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Meclis’te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!"

KILIÇDAROĞLU EL HAREKETİ VİDEOSU