Kılıçdaroğlu kapak hareketi | Kılıçdaroğlu el hareketi videosu
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te bütçe görüşmelerinde konuşma yaptığı sırada yaptığı el hareketi tepki çekti. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu kapak hareketi | Kılıçdaroğlu el hareketi videosu arama motorlarında aratılıyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken davranışına ilişkin detaylar...
2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Meclisten açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ahlaksızlıkta zirve yaptı. Konuşması sırasında hiddetlenip sesini yükselten ve skandal bir el hareketinde bulunan ana muhalefet lideri tepki çekti. Kılıçdaroğlu kapak hareketi | Kılıçdaroğlu el hareketi videosu internet kullanıcıları tarafından arama motorlarında aranıyor. İşte detaylar...
KILIÇDAROĞLU KAPAK HAREKETİ
2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Meclisten açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir siyasetçiye yakışmayan davranışta bulundu. Provokatif konuşmaları sırasında ahlaksız el hareketi yapan Kılıçdaroğlu'nu açıklamaları kadar davranışı da tepki çekti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsünde yaptığı el hareket tepki çeken Kılıçdaroğlu'na AK Partili vekiller tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemesi beklenirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun el hareketi yaptığı görüntüye yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Gazi Meclis’te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!"