Kılıçdaroğlu, "Ne yaptılar da CHP engel oldu?" dedi, Ak Partili Rümeysa Kadak bir bir sıraladı! Efsane klip rekor kırdı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP grup toplantısında "Bu iktidar ne yaptı da CHP engel oldu?" şeklindeki kinayeli sorusuna, Ak Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak sosyal medya hesabında yanıt verdi. Genç milletvekilinin kolaj halinde tasarladığı videoda, iktidarın sadece bir yıl içerisinde yaptığı icraatlar yer aldı. Videonun yarım kaldığını belirten Kadak, "Benim anlatacaklarım bitmedi aslında" notuyla paylaşımını takipçilerine sundu.

TEK TEK SIRALADI

Kılıçdaroğlu'na, iktidarın hayata geçirdiği ve geçireceği projeleriyle görsel yanıt veren Rümeysa Kadak, takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Genç vekilin paylaşımı on binlerce kez izlenirken, yüzlerce yorum da beraberinde geldi.