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Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşırdı! Vatandaştan tepki: 'Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?'

Şanlıurfa gezisinde esnaf ziyaretinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşırdı. Bir vatandaş, "Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşırdı! Vatandaştan tepki: 'Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da tepkiyle karşılaştı. Esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş, bölücü terör örgütü PKK ile ile arasına mesafe koymamasını sebebiyle Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. 

"Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?" diyerek ana muhalefet liderine çıkışan vatandaşa, partililer tepki gösterdi. 

Kılıçdaroğlu, olay çıkmadan bölgeden uzaklaştı.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ, SURİYE VE IRAK TEZKERESİNE RET OYU VERMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi, YPG/PKK tehdidine karşı sınır ötesinde operasyon yapabilmek için istenen tezkereye ret oyu vermişti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile olan ittifakı, HDP ile PKK arasında bir bağ olmadığını savunması da tepkiyle karşılanmıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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