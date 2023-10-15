Kılıçdaroğlu'na büyük şok! İstanbul Kongresinden sonra bir darbede Samsun ve İzmir'den geldi Seçimlerde ağır bir darbe aldıktan sonra parti içinde de değişim hareketi ile koltuğu iyice sallanan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul kongresini kaybetmesinden sonra şimdi bir darbede Samsun ve İzmir'den yedi.