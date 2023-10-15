KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Kılıçdaroğlu'na büyük şok! İstanbul Kongresinden sonra bir darbede Samsun ve İzmir'den geldi
Seçimlerde ağır bir darbe aldıktan sonra parti içinde de değişim hareketi ile koltuğu iyice sallanan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul kongresini kaybetmesinden sonra şimdi bir darbede Samsun ve İzmir'den yedi.
YAYINLAMA
Son Haberler
İsrail'in barbarlığı devam ediyor, sivillerin boşaltması için gösterdiği yollardaki konvoyları vurarak yine masum sivilleri katletti
Çok Okunanlar
İsrail'in barbarlığı devam ediyor, sivillerin boşaltması için gösterdiği yollardaki konvoyları vurarak yine masum sivilleri katletti
Yorumlananlar
Pendikspor teknik direktörü Osman Özköylü'den çok konuşulacak istifa açıklaması! 'Pendikspor benim çocuğum, çocuğumu bırakmam'
Fenerbahçe yeni Arda'sını Almanya'da buldu! Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde