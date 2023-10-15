Kılıçdaroğlu'na büyük şok! İstanbul Kongresinden sonra bir darbede Samsun ve İzmir'den geldi

Seçimlerde ağır bir darbe aldıktan sonra parti içinde de değişim hareketi ile koltuğu iyice sallanan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul kongresini kaybetmesinden sonra şimdi bir darbede Samsun ve İzmir'den yedi.

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Kılıçdaroğlu'na büyük şok! İstanbul Kongresinden sonra bir darbede Samsun ve İzmir'den geldi 1

CHP’de değişimcilerin İstanbul İl Kongresi’ndeki zaferi sonrası genel merkez için rüzgâr tersten esmeye başladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Cemal Canpolat'ın İstanbul kongresinde kaybetmesi genel merkezde şok etkisi yarattı.

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! İstanbul Kongresinden sonra bir darbede Samsun ve İzmir'den geldi 2

Genel merkezde Kılıçdaroğlu'na bayrak açan ilk hamle CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ'dan geldi. Özdağ, 18 kurultay delegesine sahip Samsun'da değişimcilere katıldığını duyurdu. İkinci darbe ise İzmir Milletvekili Deniz Yücel'den geldi.

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! İstanbul Kongresinden sonra bir darbede Samsun ve İzmir'den geldi 3

Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama paylaşan Yücel, "Özgür Özel'i destekleme kararı aldım" dedi. İzmir örgütünde etkin bir güce sahip olduğu bilinen Yücel, paylaştığı mesajda, "Evvela yönetimsel anlamda bir değişim ve yenilenme gerektiği kanaatine vardım" sözüyle dikkat çekti.
Bir başka gelişme ise Denizli'de yaşandı. CHP il örgütü genel başkanlık yarışında Özgür Özel'i destekleyeceklerini belirterek, 14 kurultay üyesiyle destek imzalarını Özel'e sunduklarını duyurdu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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