Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: 'Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım'

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "İş Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelince Masa'dan kalkmalar, dönmeler oldu. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Ama yılmadık, yıkılmadık, çalıştık. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi, sırtımdaki hançerlerdi" dedi.

YAYINLAMA
Google News
Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: 'Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda konuştu.

Kurultaydaki konuşmada Kılıçdaroğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sırtındaki hançerlerle seçime girdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

Hiçbir partiye nasip olmayacak tarihi birlikte yaşıyoruz. Biz sıradan bir parti değiliz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Biz herkesin inancına, yaşam tarzına saygı duyan partiyiz.

Ben dahil hiç kimse kendini partinin üstünde göremez.

"SIRTIMDAKİ HANÇERLERLE SEÇİME GİRMEK ZORUNDA KALDIM"

İş Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelince Masa'dan kalkmalar, dönmeler oldu. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Ama yılmadık, yıkılmadık, çalıştık. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi, sırtımdaki hançerlerdi.

Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu. İlk değişimi ne zaman söyledim? 2019. 2020, 2021, 2022, 2023... En büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Örnek; ne diyorlardı, her Salı konuşmaya çıkıyorlardı değil mi, bu CHP Sivas'ın ötesine gidemiyordu... Gidemiyorduk, illerine, ilçelerine giremiyorduk. Peki bugün, bugün oralardan milletvekili çıkardık. Hangi değişimden söz ediyorsunuz? Girilemeyen evlere girdik. Girilemeyen illere ve ilçelere girdik. Ve CHP Türkiye coğrafyasının her yerinde konuştu, tartıştı. Değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler.

"CHP HALKIN PARTİSİDİR"

Değişimci olunca değişmeyen arkadaşların çok sık dillendirdiği bir şey var; 'CHP sağa kaydı.' Bunlar sağın da solun da ne olduğunu bilmiyor. Çok açık ve net. CHP halkın partisidir. 6 okumuzdan birisi halkçılıktır. Avrupa'nın en güçlü sosyal demokrat partisi CHP'dir. Değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler. biz muhalefet politikamızı da değiştirdik. Sosyal kimlikler üzerinden politika üretmeye başladık. Bazı arkadaşlarımızın sosyal kimliğin ne olduğundan haberi olmayabilir.

"ARKADAN HANÇERLEMEYECEKSİN"

Bay Kemal’in yol arkadaşı olmak zordur. Bay Kemal’in yol arkadaşı olacaksan vefalı olacaksın. Bay Kemal’in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal’i arkadan hançerlemeyeceksin.

"20-25 GÜN SONRA..."

Bu kurultaydan 20-25 gün sonra bir tüzük kurultayı yapacağız. Değişim nasıl olur, dönüşüm nasıl olur, yenilenme nasıl olur, sadece Türkiye değil bütün dünya bunu öğrenecek. nsiyet kotası getireceğiz. Var mısınız? Yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek.
Milletvekillerini 3 dönemle sınırlayacağız.

İnşallah ben de bir sonraki kurultayda sizlerin arasında oturup ben de seçilen yeni genel başkanımı ben de alkışlayacağım.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu'yu sildik, attık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu'yu sildik, attık"
Vladimir Putin’den şaşırtan “Aleykümselam” cevabı! Salondan büyük alkış aldı!
Vladimir Putin’den şaşırtan “Aleykümselam” cevabı! Salondan büyük alkış aldı!
CHP'de kurultay günü! 4 aday genel başkanlık için yarışacak!
CHP'de kurultay günü! 4 aday genel başkanlık için yarışacak!
CHP genel başkanlığına aday olan Özgür Özel A takımını açıkladı
CHP genel başkanlığına aday olan Özgür Özel A takımını açıkladı
Son Haberler
Erdoğan’ın sesiyle reklam yaptılar! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama gecikmedi!
Erdoğan’ın sesiyle reklam yaptılar! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama gecikmedi!
Kemerden ceza yiyen taksicinin savunması: “Trafik var, zaten kaza yapamıyoruz”
Kemerden ceza yiyen taksicinin savunması: “Trafik var, zaten kaza yapamıyoruz”
Altın Fiyatlarında Hızlı Yükseliş! Ne Oluyor?
Altın Fiyatlarında Hızlı Yükseliş! Ne Oluyor?
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı Yarın bu yollar saatlerce kapalı olacak
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı Yarın bu yollar saatlerce kapalı olacak
İmamoğlu belediyeciliği bu işte! Personel maaş giderinden başka bir gideri olmayan İSPARK'ı iflas ettirdi
İmamoğlu belediyeciliği bu işte! Personel maaş giderinden başka bir gideri olmayan İSPARK'ı iflas ettirdi
İyi Parti'de istifa depremi! Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu Partisinden istifa etti: 'Derin görüş ayrılıkları yaşıyordum'
İyi Parti'de istifa depremi! Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu Partisinden istifa etti: 'Derin görüş ayrılıkları yaşıyordum'
Çok Okunanlar
İfade işlemleri 6 saat sürdü! Polat çifti adliyeye sevk edildi!
İfade işlemleri 6 saat sürdü! Polat çifti adliyeye sevk edildi!
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli rüzgar uyarısı! 4 Kasım Cumartesi ülke geneli hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli rüzgar uyarısı! 4 Kasım Cumartesi ülke geneli hava durumu
Banka reklamına tıkladı, 60 bin lirasından oldu!
Banka reklamına tıkladı, 60 bin lirasından oldu!
Polat çiftinin ifadeleri ortaya çıktı! Çelişkili ifadeler kafa karıştırdı!
Polat çiftinin ifadeleri ortaya çıktı! Çelişkili ifadeler kafa karıştırdı!
Ankara Barosundan atılan avukattan tepki: “LGBT+ konusunda sesini çıkaran çoğunluğu bastırmaya çalışıyorlar”
Ankara Barosundan atılan avukattan tepki: “LGBT+ konusunda sesini çıkaran çoğunluğu bastırmaya çalışıyorlar”
CHP'de Kurultay öncesi kılıçlar çekildi! Sosyal medyada vekiller arasında İmamoğlu kavgası
CHP'de Kurultay öncesi kılıçlar çekildi! Sosyal medyada vekiller arasında İmamoğlu kavgası
Yorumlananlar
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek