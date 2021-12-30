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  3. Kılıçdaroğlu'nun iftirasına, Bakan Özer'den jet yanıt! "Atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur."

Kılıçdaroğlu'nun iftirasına, Bakan Özer'den jet yanıt! "Atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmen atama sürecine ilişkin açıklamalarına son noktayı koydu.

Kılıçdaroğlu'nun iftirasına, Bakan Özer'den jet yanıt! "Atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, öğretmen atama sürecinde gerçekleştirilen sözlü sınava yönelik yaptığı açıklamaya dair yaptığı açıklamalara Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yanıt geldi. Bakan ÖZer, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına "Atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur." yanıtını vererek, CHP liderinin iddiasını reddetti. 

Kılıçdaroğlu'nun iftirasına, Bakan Özer'den jet yanıt! Atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur.

"KAMUOYU YANLUŞ YÖNLENDİRİLİYOR"

Bakan Özer'in yayımladığı "Bilgilendirme" metninde, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmen atama sürecinde gerçekleştirilen sözlü sınava yönelik yaptığı açıklamaya dair kamuoyunu bilgilendirme gereği ortaya çıkmıştır.

Sayın Kılıçdaroğlu söz konusu açıklamasında; "Danıştayın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla, yazılıda aldığı, KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puanın aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar." ifadelerine yer vermiştir. Bu ifade ile kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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