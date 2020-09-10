Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi MYK üyesi Onursal Adıgüzel, Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in koronavirüse yakalanması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdarıoğlu'na da koronavirüs testi yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan koronavirüs testi sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

CHP'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada ''Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın test sonucunun pozitif çıkmasının ardından yapılan filyasyon kapsamında sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapıldı, test sonucu negatiftir'' ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşım:

Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapılmıştır. Test sonucu negatiftir. Covid-19 mücadelesindeki bütün vatandaşlarımıza, partililerimize acil şifa diliyoruz. — CHP ?? (@herkesicinCHP) September 10, 2020

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Öte yandan yaklaşık 10 yıldır CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak görev yapan Recep Cengiz'in koronavirüs testi pozitif çıktı.