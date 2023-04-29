Kılıçdaroğlu'nun o vaadine bir tepkide Selçuk Bayraktar'dan! "Biz bu topraklarda misafir değil, ev sahibiyiz"

Selçuk Bayraktar, Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete tahsis edeceği vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Bayraktar, Bu meydan Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil, Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır. Biz bu topraklarda misafir değil, ev sahibiyiz." dedi.

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Selçuk Bayraktar, Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete tahsis edeceği vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'na isim vermeden cevap verdi.

"Atatürk Havalimanı" başlıklı bir video paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, burayı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceklerini duyurup Amerika'daki SNC şirketinin sahipleri ile görüştüğünü söylemişti.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklenip, "Bu meydan Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil, Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır. Biz bu topraklarda misafir değil, ev sahibiyiz." dedi.

İSİM VERMEDEN KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise TEKNOFEST'te konuştu. İsim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bayraktar,

"Bu meydan Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır. Gerektiğinde Milli Teknoloji Hamlesi'ni, tıpkı Hazreti Musa'nın annesinin, bebeği nehre bırakması gibi küresel şer güçlerinin ve onların uzantılarının tuzaklarına karşı önce yerin, göğün, zamanın, mekanın, kaderin ve suyun akışının hakimine, sonra da sizleri milletimize emanet etmeyi biliriz."

Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eyyub el-Ensari'nin, Ulubatlı Hasan'ın emaneti bu topraklar... Her bir karışı şehit kanıyla sulanmış, 'geldikleri gibi giderler' sözündeki özgüvenin adresi bu topraklar... Biz buradan hiçbir yere, bir adım dahi öteye gidecek değiliz. Biz bu topraklarda misafir değil, ev sahibiyiz. Bu toprakların kapılarını bize kapatmaya niyetlenen varsa hatırlatalım, ev sahibinin üstüne kapıyı kapattığını zanneden kendisi dışarıda kalır. Biz buradayız, burada olacağız, ay yıldızlı bayrağın altında mücadelemizi sürdüreceğiz."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın BAYKAR ile ilgili sarf ettiği "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki" sözlerine de tepki gösteren Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Ne dediler, 'dokunacaklarmış.' Bir kez de buradan söyleyeyim; dokunacağız dedikleri tüm milli platformlarımıza sadece sizler, aziz milletimizin evlatları ve mazlumun yedi iklim dört kucaktaki dostları ancak dokunabilir. Bu uçaklara yalnızca tam bağımsız Türkiye hayaliyle yanıp tutuşan o güzel çocuklar gelip dokunabilir. O güzel çocuklar ki uçan kanatlarla ülkemizi, semaların da ötesine taşıyacaklar."

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