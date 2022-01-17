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Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini iddia eden CHP'li Kaya, ilk kez konuştu! "Amacım dini değerlerle..."

Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayın programına katılan Yıldırım Kaya, partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini iddia etmiş, ülkenin gündemine oturmuştu. Kaya, konuya ilişkin ilk kez açıklamada bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini iddia etmiş, sosyal medyada alay konusu olmuş, bununla birlikte hızını alamayıp, "Kılıçdaroğlu, bu yönlerini asla söylemez. Mütevazıdır. Başkası olsa reklamını yapardı ama o, bunların bilinmesini istemiyor. Dedesinin türbesi var mesela, ben de gittim" şeklinde konuşmuştu. Açıklamaları gündemde deprem etkisi yaratan Kaya, konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini iddia eden CHP'li Kaya, ilk kez konuştu! Amacım dini değerlerle...

"BENİM AMACIM...."

Kılıçdaroğlu'nun kimseye söyleyemediklerini canlı yayında milyonlara aktaran Kaya, açıklamalarının amacı hakkında ilk kez konuştu. Dini değerlerle bir dertleri olmadığını belirtmek istediğini söyleyen CHP'li vekil, "Amacım bizim dini değerlerle sorunumuzun olmadığını göstermekti" dedi. 

Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini iddia eden CHP'li Kaya, ilk kez konuştu! Amacım dini değerlerle...

Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini iddia eden CHP'li Kaya, ilk kez konuştu! Amacım dini değerlerle...

 

Büşra Mercimek
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