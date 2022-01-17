Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini iddia eden CHP'li Kaya, ilk kez konuştu! "Amacım dini değerlerle..."

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini iddia etmiş, sosyal medyada alay konusu olmuş, bununla birlikte hızını alamayıp, "Kılıçdaroğlu, bu yönlerini asla söylemez. Mütevazıdır. Başkası olsa reklamını yapardı ama o, bunların bilinmesini istemiyor. Dedesinin türbesi var mesela, ben de gittim" şeklinde konuşmuştu. Açıklamaları gündemde deprem etkisi yaratan Kaya, konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı.

"BENİM AMACIM...."

Kılıçdaroğlu'nun kimseye söyleyemediklerini canlı yayında milyonlara aktaran Kaya, açıklamalarının amacı hakkında ilk kez konuştu. Dini değerlerle bir dertleri olmadığını belirtmek istediğini söyleyen CHP'li vekil, "Amacım bizim dini değerlerle sorunumuzun olmadığını göstermekti" dedi.