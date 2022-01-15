Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini söyleyen CHP'li Yıldırım Kaya: "Bizim inanç ve ibadetlerle sorunumuz yok"

Geçtiğimiz gün bir televizyon kanalına konuk olan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini söylemiş, sosyal medyada alay konusu olmuştu. Kaya, iddialarına bir yenisini daha ekleyerek, imam hatip okullarının ve Diyanet'in açılışında CHP'nin payının büyük olduğunu savunarak, "O dönem imam hatiplerin açılışı ve diyanet kuruluşu Cumhuriyet Halk Partisi'yledir." ifadelerini kullandı.

"İMAM HATİPLERİN AÇILIŞI BİZİMLE OLDU"

Ankara Masası adlı televizyon programına konuk olan CHP'li Kaya'nın, iki cümlesinden biri sosyal medyada alay konusu olurken, eleştirileri de beraberinde getirdi. Çoğu vatandaş, Kaya'nın kafasının yerinde olmadığını savunarak "Yayına çıkmadan önce ne içmiş?" yorumunda bulundu.

Kaya'nın son olarak "O dönem imam hatiplerin açılışı ve diyanet kuruluşu Cumhuriyet Halk Partisi'yledir." ifadelerini kullanmasına, özellikle imam hatip mezunlarından, "O dönem imam hatipte okuyordum, başörtülü ve imam hatipli olduğum için kat sayıyla birlikte bir çok problem vardı." "Çoğu imam hatipli o dönem okuyamayıp ailesine yük olmamak için evlendi. O zaman neredeydiniz?" "İmam hatiplerin açılışında payınız varsa neden kapatmak istediniz" şeklinde yorumlar geldi.