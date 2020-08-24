Kilis'te tedbirlere uymayanlara para cezası!

Kilis'te pandemi sebebiyle izolasyon kurallarına uymayanlara para cezası uygulanacağı duyuruldu. Kilis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile ilan edilen ve uyulması zorunlu kurallara ilişkin alınan kararlar doğrultusunda aykırı davranan kişiler ve işletmeler hakkında ilk ihlalde uyarı, ikincisinde idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, uyarı yapılan işletmelerin vatandaşların sağlığını koruyacak şekilde uygun düzenlemeye gitmemeleri halinde üçüncü ihlal için 1 gün, dördüncü ihlal için 3 gün faaliyet durdurma cezasına gidileceği bildirildi.

Konuya ilişkin olarak ihlaller hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunacağı ifade edildi.

TÜRKİYE GENELİNDE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüsü için gelişmeleri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, "Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak." şeklinde konuştu.