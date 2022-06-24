Kilolara elveda! Sağlıklı ve besleyici içeriğiyle hem doyuran hem de zayıflamaya yardımcı olan lezzetli mi lezzetli Smoothie'er Yaz geldi, kilolarından şikayetçi olan, birkaç kilo fazlam var diyenler detoksların, diyetlerin arayışına girdi. Besleyiciliği, lezzeti ve sağlıklı içeriğiyle kilo vermeye yardımcı, sağlıklı beslenme programlarının vazgeçilmezi smoothie tariflerini sizin için derledik...

1 8 İşte hem pratik hem de kolayca yapabileceğiniz lezzetli smoothie tarifleri: