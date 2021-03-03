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  3. Kim Kardashian kuaförüne "Bitirdin beni!" dedi

Kim Kardashian kuaförüne "Bitirdin beni!" dedi

Uzun zamandır boşanma süreci ile gündeme gelen Kim Kardashian bu kez kuaförüne söylediği söz ile gündeme oldu. Kardashian'ın, uykulu halini paylaşan kuaförüne cevabı "Senden nefret ediyorum. Bitirdin beni!" oldu.

Kim Kardashian kuaförüne "Bitirdin beni!" dedi 1113

Dünyanın en ünlü isimlerinden biri olan Kim Kardahian bakım işlerini tamamlamak için kuaföre gitti. 