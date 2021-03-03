Kim Kardashian kuaförüne "Bitirdin beni!" dedi Uzun zamandır boşanma süreci ile gündeme gelen Kim Kardashian bu kez kuaförüne söylediği söz ile gündeme oldu. Kardashian'ın, uykulu halini paylaşan kuaförüne cevabı "Senden nefret ediyorum. Bitirdin beni!" oldu.

1 13 Dünyanın en ünlü isimlerinden biri olan Kim Kardahian bakım işlerini tamamlamak için kuaföre gitti.