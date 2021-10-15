Bir dönem sosyal medyada gündem olan Ali Uçar, ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Yarışmayı izleyenler daha önce yaşanan olayla tanınan Uçar'ı merak etti. Peki Kim Milyoner Olmak İster Ali Uçar kimdir? | Metroda neden aşağılanmıştı? | Ali Uçar kitapları İşte ayrıntılar..

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ALİ UÇAR KİMDİR?

Ali Uçar, İzmir'de inşaattaki işinden dönerken toplu taşımada kitap okurken gizlice kameraya alınmış ve fotoğrafı “Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan izban kekosu, terliklerine bayıldım” ifadeleriyle sosyal medyada paylaşılmıştı. Skandal paylaşıma ülkenin birçok yerinden tepki gösterilmişti.

ALİ UÇAR METRODA NEDEN AŞAĞILANMIŞTI?

İşten eve döndüğü sırada metroda kitap okurken bir sosyal medya kullanıcısı tarafından fotoğrafı çekilen Ali Uçar'ın fotoğraf 'izban kekosu' ifadesiyle paylaşılmıştı.

ALİ UÇAR KİTAPLARI

Metroda kitap okuduğu için aşağılanan Ali Uçar, bu olaydan sonra "Kitap Dokununca Yüreğe" isimli bir kitap çıkardı.