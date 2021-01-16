Kim Milyoner Olmak İster bu akşam neden yok?| ATV yayın akışı

ATV'nin her cumartesi günü reyting rekorları kıran sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yayın akışında yer almadı. Milyonların takip ettiği programın neden yayınlanmadığını merak eden izleyiciler, 'Kim Milyoner Olmak İster neden yok, saat kaçta? | ATV yayın akışı' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NEDEN YOK?

Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümünün neden yayınlanmadığına dair herhangi bir açıklama yok. Öte yandan bu hafta ATV'nin dizilerinin yeni bölümleri yayınlanmadı. Kim Milyoner Olmak İster programının yerine Maraşlı dizisinin tekrar bölümü yayında olacak.

ATV YAYIN AKIŞI

13.30 Unutursam Fısılda 'Türk Filmi'

15.50 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Maraşlı 'Dizi'

23.00 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)