“Kim Milyoner Olmak İster” Yarışmasında Verilen Ödülde Şok Artış! Yeni Ödülü Görenler Şaşkınlıklarını Gizleyemedi

Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasının yeni sezonda verdiği ödül arttı. Yeni fragmanı ile izleyici karşısına çıkan yarışmanın yeni sezonda verdiği ödül miktarı ise tam 5 milyon TL oldu.

“Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasının yeni sezonu yakında başlayacak. Yeni sezon çekimlerine dair fragmanın da paylaşıldığı yarışmadaki en dikkat çeken yenilik ise ödül miktarında yaşandı. Geçen sezon 1 milyon TL olan ödül miktarı bu sezon 5 milyon olarak revize edildi.

Kenan Işık ile isminden söz ettiren ve Kim 500 milyar ister olarak akıllara kazınan yarışma programı, Kenan Işık’ın talihsiz kazası sonrasında sunucu değişikliğine gitmişti. Bu aşamadan sonra uzun zamandır Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan yarışma programının büyük ödülünün değişmesi ona olan ilgiyi de artıracaktır.

Bugüne kadar Arda Ayten isimli yarışmacıya 1 milyonluk büyük ödül veren yarışma da pek çok kişi büyük ödüle yaklaşsa da son soruyu doğru cevaplayan henüz sadece Arda Ayten oldu