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  3. 'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' cevabı alay konusu oldu

'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' cevabı alay konusu oldu

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın yayınlanan son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Bir yarışmacı gelen tıbbi soru için, joker hakkını kullanarak doktor arkadaşını aradı. Doktor beyden gelen cevap ise sosyal medyada alay konusu edildi.

Dün akşam ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?" sorusu için telefonla jokeri olarak yayına bağlanan Doktor beyin Omurilik soğanı' yerine yanlış olan 'Omurilik sarımsağı' yanıtını vermesi sosyal medyada dalga konusu oldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında öğretmen olan

SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU

Mehtap Gül Caymaz isimli yarışmacıya, 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusu soruldu. Yarışması doğru cevabı bilmediği için telefon jokerini kullandı. 'Bir fikrim var ama telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum' diyen yarışmacı, doktor olan bir arkadaşını aramayı tercih etti. Ancak sürenin bitmesine yakın telefondaki kişi şıklardan 'Omurilik sarımsağı' cevabını verdi. Yarışmacı ise jokerin söylediği şıkkı seçti. Cevap karşısında şaşıran sunucu Kenan İmirzalıoğlu, 'Arkadaşınız doktordu değil mi? Hangi bölüm?' sorusunu sordu.

 

 

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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