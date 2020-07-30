Kimler grip ve zatürre aşısı olmalı?

Tüm dünyanın koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. Sonbahar ayları yaklaşırken grip aşısı ile önlem almak isteyenlerin sayısı da fazlalaştı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yaptığı açıklamalada; "Sonbaharda gripli ve Covid’li hastaların ayırt edilmesi zor olacak. Bu yüzden aşıların önemi büyük’Korona virüsü griple birlikte olduğu zaman ya da üzerine pnömokok dediğimiz bakteri eklenince daha ağır seyrediyor. Bu virüs, pnömokok bakterisinin boğaza yerleşmesini kolaylaştırıyor. Virüs bulaşmış kişilerde pnömokok bakterisinin boğazda bulunma oranı iki kat daha yüksek. Ayrıca gripli bir hastayı, Covid'li bir hastadan test yapmadan bir hekim bile ayırt edemez." ifadelerini kullandı.

Açıklamalrına devam eden Prof. Dr. Ceyhan şunları ekledi: "Grip mevsimi başladığında şöyle bir sıkıntı olacak. Herkes ‘Covid miyim, grip miyim' diye hekime başvurmak isteyecek. Mecburen test yapacaksınız o insanlara. Test sayıları artacak. O yüzden risk gruplarına hem grip, hem de zatürre aşısının yapılmasında yarar var."

Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Zatürre aşısında ise özel bir zaman dilimi yoktur, sağlık kuruluşlarına başvurarak aşınızı yaptırabilirsiniz.

ZATÜRRE AŞISI KİMLERE YAPILMALIDIR?

65 yaş ve üzeri olanlar,

Böbrek, karaciğer, kalp, akciğer ve diyabet gibi kronik hastalığı olanlar,

Dalağı alınan veya tam fonksiyon yapmayan kişiler,

Kronik alkon alanlar,

Tekrarlayan pnömoni enfeksiyonu geçirenler,

Kanser tedavisi olanlar,

Sigara içenler,

Organ nakli geçirenler,

Bağışıklık yetmezliği olan veya baskılayıcı tedavi kullanan hastalar,

Beyin, omurilik sıvı kaçağı olanlar,

Pnömoni enfeksiyonu ile sık karşılaşan hastane çalışanları, huzurevi çalışanları ve sağlık personelleri yaşa bakılmaksızın pnömokok aşısı yaptırmalıdır.

GRİP AŞISI KİMLER İÇİN ÜCRETSİZ?

* 65 yaş üstü kişiler

* Hamileler

* Kronik hastalar

* Bütün risk grupları için ücretsizdir.