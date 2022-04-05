Kimse bunu beklemiyordu! Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: "Benim de adayım..."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla ekrana gelen Çalar Saat programına katıldı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda konuştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tarihi bir siyasi süreç yürüttüğünü ifade eden Ekrem İmamoğlu," Özellikle 2018 öncesi, bir demokrasi mücadelesi sonucunda İYİ Parti’nin seçime girmesi için ortaya konan o çaba ve daha sonrasında Millet İttifakı’nın olgunlaşması, ardından yerel seçimdeki kazanımlar ve şimdi de her iki siyasi liderin 4 partiyi de katarak kurduğu o ortak akıl masasındaki 6 siyasi parti." dedi.

"HER CHP’LİNİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KENDİ PARTİSİNİN GENEL BAŞKANIDIR"

Muhalefet partilerinin cumhurbaşkanı adayını belirlerken ortak karar alacaklarını anımsatan Ekrem İmamoğlu, kendisinin adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bir kere her CHP'linin adayı, bunu söyleyelim ki insanlar bakış açımızı anlasınlar. Ben de Cumhuriyet Halk Partiliyim. Her CHP’linin Cumhurbaşkanı adayı kendi partisinin genel başkanıdır, sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur ve benim de adayımdır. Tabii ki Türkiye’nin önünde bir süreç var.

6 siyasi parti bir masaya oturmuş, ülke geleceği hakkında karar verecek ve meşakkatli bir yol, zor bir yol ilk defa denenen bir sistem. Kolay bir iş değil, çok tehlikelerle dolu, çok virajlarla dolu. Günün sonunda en doğru kararı vermek zorundalar.

Peki biz uzaktan izleyecek miyiz, asla. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Yani halkın Türkiye’de 4’te birinin yaşadığı bir kentte, ekonomisinin yüzde 50’sinin olduğu bir kentte var olan Ekrem İmamoğlu, elbette ki bu sürecin teminatı olmak zorundadır, en fazla çalışanı olmak zorundadır."