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  3. Kimse bunu beklemiyordu! Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı İnter oldu

Kimse bunu beklemiyordu! Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı İnter oldu

Milan ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İnter ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kimse bunu beklemiyordu! Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı İnter oldu

İtalya Liginde Milan ile gösterdiği performansla adından söz ettiren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu Milan'ın ezeli rakibi İnter ile anlaşmaya vardı. 

"YARIN SÖZLEŞME İMZALAYACAĞIM"

TRT Spor Muhabiri İbrahim Kırkayak'a konuşan Hakan Çalhanoğlu, "İnter ile anlaştım. Milano’ya gidiyorum. Yarın sözleşme imzalayacağım.” ifadelerini kullandı. 

Kimse bunu beklemiyordu! Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı İnter oldu

KONTRAT DETAYLARI BELLİ OLDU

Muhabir Dündar Keşaplı'nın aktardığına göre Hakan Çalhanoğlu, İnter ile sözleşme imzalamak için sağlık kontrolünden geçecek, ardındansa  3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

PERFORMANSI İLE DEVLERİ PEŞİNE TAKTI

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 48 maçta 10 gol, 12 asistlik performans sergiledi. A Mili Takımın Euro 2020 kadrosunda da yer alan Hakan Çalhanoğlu çıktığı 3 maçta gol ve asist katkısı yapamadı.

Kimse bunu beklemiyordu! Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı İnter oldu

Tayfun Altuntaş
Editör
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