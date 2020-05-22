Kimsesiz çocuklar unutulmadı! Özel hastaneden anlamlı yardım

Gaziantep'te Özel MMT Amerikan Hastanesi, Ramazan Bayramı öncesi Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Esirgeme Kurumuna ayakkabı bağışında bulundu.

Özel MMT Amerikan Hastanesi, Ramazan Bayramı öncesi çocuk esirgeme kurumunda bulunan çocukları unutmadı. Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım'ı makamında ziyaret eden Özel MMT Amerikan Hastanesi yöneticileri, her zaman çocukların yanında olduklarını İl Müdürü Yıldırım'a iletti.

120 çift spor ayakkabı, 134 çift sandaleti Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Özel MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Taşdelen, "Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde Ramazan Bayramı öncesinde de çocuk esirgeme kurumunda kalan çocuklarımızın yüzlerini bir nebze de olsa güldürmek istedik. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın yüzlerini güldüre bildiysek ne mutlu bizlere. Çünkü yarınlar manevi erdemlerle ve milli-ahlaki ülkülerle donanmış, bugünün küçüklerinin omuzlarında şekillenecektir. Bundan sonraki süreçte de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ile irtibatta kalarak farklı konularda da desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım ise Özel MMT Amerikan Hastanesi yönetimine ve çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.